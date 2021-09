Uma mulher de 36 anos foi indiciada, nesta segunda-feira (27), por usar o teste de gravidez de uma adolescente de 17 anos para enganar o companheiro. O caso aconteceu em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba. De acordo com a Polícia Civil, ela contou com a ajuda de uma tia de 45 anos e da adolescente que recebeu R$ 100 pela farsa.

As investigações começaram em agosto deste ano quando a polícia recebeu uma denúncia de violência doméstica contra a mulher de 36 anos. Durante as apurações a polícia descobriu que o fato não se deu como a investigada disse, sendo uma denúncia caluniosa.

A Polícia descobriu ainda que a suspeita ludibriou uma funcionária de um laboratório para pegar o exame da adolescente de 17 anos e fingir que era ela quem estava grávida do homem. A suspeita e a tia convenceram a adolescente a fornecer sangue para amostra do teste de gravidez. A menina recebeu R$ 100 para isso.

A mulher de 36 anos vai reponder pelos crimes de falsa identidade, falsidade de documento particular, denunciação caluniosa, perseguição, fraude processual e corrupção de menores, todos em concurso material de crimes, sendo que se somadas às penas de referidos delitos, estas poderão ultrapassar 20 anos.

A tia dela de 45 anos por s crimes de falsidade de documento particular, falsa identidade e corrupção de menores. Já a adolescente será responsabilizada por ato infracional análogo ao crime de falsa identidade.