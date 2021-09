Ainda com o movimento fraco, torcedores do Atlético começam a chegar à Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, para assistirem ao jogo do Atlético contra o Palmeiras, pela Copa Libertadores, na noite desta terça-feira (28), no Mineirão.

O economista Ismar Junior, 29, chegou cedo, às 18h30. Acompanhado de uma amiga, ele já tem até palpite para o resultado dessa noite e até a final, que ele acredita que será contra o Flamengo. “Dois dias antes do sorteio da fase do mata a mata, eu sonhei com todos os placares e os adversários, está concretizando cada um”, conta ele, que acertou até a ordem dos adversários.

“Para a final será 3×1 para o galo, com dois gols do Hulk e um do Diego Costa. Deixe um gol pro Gabigol”, brinca ele que acredita que nesta noite o Atlético vença o Palmeiras por 2×0. A aposta é que o Hulk seja o artilheiro da partida. “Estou nervosa, mas bastante confiante que vamos garimpar essa vaga na final”, conta.

Protocolos

Para o jogo desta terça-feira (28), os estabelecimentos do interior do Mineirão estão autorizados a vender bebida alcoólica. Já os bares na rua podem funcionar até às 1h, respeitando as medidas sanitárias, que prevê a ocupação máxima de até oito pessoas por mesa, sendo que todos ocupantes permaneçam sentados.

A estudante de arquitetura, Julia Weber, 20, queria era estar no estádio, mas por conta da pandemia decidiu ir para a Savassi assistir a partida com alguns amigos. “Queria ir lá, sentir a energia, mas ainda tenho medo. Então, vim para cá para relaxar a tensão pré-jogo”, afirma a jovem que não tem dúvidas sobre a vitória do Atlético nesta noite. “Não tenho dúvidas que vai passar para a próxima fase e vai ganhar a Libertadores. Quem sabe na final eu vá ao estádio, gostaria, vamos esperar para vê”, brinca a estudante.