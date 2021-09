Um operário, de 29 anos, caiu do 4º andar no fosso de um elevador em construção em um prédio do bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (28). O homem trabalhava na construção do elevador de serviço de um prédio residencial quando a corrente de sustentação que o segurava arrebentou e a vítima despencou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e prestou os primeiros socorros à vítima, a imobilizando e socorrendo para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Um outro operário que trabalhava com a vítima e não se feriu, contou que a corrente que protegia o colega “estourou”. Ele disse também que o operário estava consciente no momento do socorro.

“Nós fomos acionados para uma vítima de queda no elevador. Viemos com todo recursos de salvamento e ambulância para o local. Conseguimos estabilizar a vítima e retirá-la do fosso, realizando todo o atendimento pré-hospitalar e deslocamento para o Hospital João XXIII. Vítima com suspeita de fratura no arco costal esquerdo (costelas) e membros inferiores esquerdo e direito, gravidade média”, informou o tenente Barcelos, do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência.

Segundo os bombeiros, ele despencou de uma altura de quatro metros. “Devido ao risco de possíveis fraturas fechadas e hemorragia interna, ele foi conduzido por uma unidade de resgate dos bombeiros ao hospital João XXIII’, complementou os bombeiros.