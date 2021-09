O Palmeiras está na final da Libertadores pela segunda vez seguida. Nesta terça-feira (28), o Verdão empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG no Mineirão, em Belo Horizonte, no jogo de volta do confronto pelas semifinais. No duelo de ida, há uma semana, as equipes empataram sem gols no Allianz Parque, em São Paulo. O Alviverde se beneficiou pelo gol marcado fora de casa.

É a sexta vez que o clube paulista chega à decisão do maior torneio do continente. Atual campeão da América, o Palmeiras também ergueu a taça em 1999, sendo vice em 1961, 1968 e 2000. O Verdão pode se igualar a Santos, Grêmio e São Paulo, únicos times brasileiros a conquistarem a Libertadores em três ocasiões. O Atlético, por sua vez, não conseguiu repetir a história de 2013, quando alcançou a final e ficou com o título.

A final sul-americana será disputada em 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai). O adversário sairá do confronto entre Flamengo e Barcelona (Equador), que fazem a segunda partida na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), na cidade equatoriana de Guayaquil. O Rubro-Negro venceu o duelo de ida, na semana passada, por 2 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Após 90 minutos de pouca inspiração na ida, Atlético e Palmeiras proporcionaram um jogo mais animado no Mineirão. A partida foi lá e cá, com as equipes pecando no último passe e na pontaria. A melhor chance do Verdão no primeiro tempo surgiu aos 25 minutos, com o lateral Joaquín Piquerez avançando pela esquerda, puxando a bola para a perna direita e chutando rente à meta defendida por Everson. Aos 45, o Galo assustou com o meia Nacho Fernández, que ganhou a dividida com o volante Feilpe Melo na esquerda e bateu cruzado, obrigando o goleiro Weverton a salvar os paulistas.

Os times mantiveram o duelo frenético na segunda etapa. Nos três primeiros minutos, os atacantes Hulk e Rony fizeram Weverton e Everson, respectivamente, trabalharem. Aos seis, o meia Jair cruzou pela esquerda e o atacante Eduardo Vargas, às costas do lateral Marcos Rocha, mandou de cabeça para as redes. O chileno teve a chance de ampliar quatro minutos depois, frente a frente com o goleiro palmeirense, mas chutou para fora. Fez falta.

O Verdão apertou e foi premiado aos 22 minutos. Gabriel Veron, que tinha entrado um minuto antes, recebeu de Piquerez pela esquerda e cruzou rasteiro para o também atacante Dudu igualar de carrinho. A pressão inverteu de lado e o Galo passou a trabalhar a bola no ataque, mas sem conseguir superar a marcação rival. Nos acréscimos, o Alvinegro passou a alçar bolas na área palmeirense, sem êxito, para lamento da torcida que foi ao Mineirão e festa alviverde no gramado.

Os dois times voltam a se concentrar no Campeonato Brasileiro. Pela 23ª rodada, o Atlético-MG recebe o Internacional no Mineirão, às 21h de sábado (2). No domingo (3), às 18h15, o Palmeiras encara o Juventude no Allianz Parque. O Galo lidera a competição com 46 pontos, oito a frente do Verdão, que está em segundo.