Foram 595 km e quase sete horas de muita ansiedade, mas Daniel, torcedor do Palmeiras, aproveitou a partida desta terça-feira (28), entre o Atlético e o time paulista, para visitar os amigos da Galoucura, que moram no Barreiro, em Belo Horizonte.

“É uma união desde a década de 80, a gente recebe eles lá e eles nos recebem aqui muito bem. Temos um movimento muito forte entre a Mancha Verde e Belo Horizonte”, conta ele, que foi no entorno do Mineirão junto com o amigo, Júlio, que faz parte da torcida organizada da Galoucura, para sentir o clima das torcidas.

“A rivalidade é só dentro do campo, mas claro que o Galo vai ganhar essa hoje, vai ser de 2×0 fácil”, brinca o atleticano, Júlio, que preferiu assistir o jogo longe do amigo palmeirense.

“Eu vou ver em um bar com a minha esposa, a gente não dá mole. A Brasileiro pode ser do Atlético, mas a Libertadores vai ser nossa”, afirma o paulista, Daniel, que aposta até no resultado desta noite. “2×1 para o Palmeiras”.