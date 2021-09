“Perrengue”. Esse é o nome do novo programa de humor da Band. A atração, que estreará em novembro, nas noites de domingo, será comandado por Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos. Os humoristas deixaram a RedeTV! no último domingo, emissora na qual comandavam o “Encrenca”, e já desembarcaram na Band, que confirmou a contratação da trupe. “O novo produto traz para as noites de domingo um formato com uma linguagem jovem, multiplataforma e com excelentes oportunidades para marcas que querem falar com a família brasileira, através de um conteúdo de extrema relevância e moderno”, afirmou Cris Moreira, diretor geral de comercialização do Grupo Bandeirantes, em nota enviada ao Super.

Presença online

O nome do programa, “Perrengue”, foi revelado nesta terça, nas redes sociais, por Tatola Godas, que já criou uma conta para a atração no Instagram. “Vai ser animal. Vamos”, escreveu ele, que, no comunicado da Band, celebrou o contrato com o novo canal. “Sempre tivemos o sonho de trabalhar na Bandeirantes, e hoje estamos realizados. Estou feliz demais”, celebrou o novo contratado da emissora paulista.