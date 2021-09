Enquanto olha para o telão para assistir ao jogo do Atlético contra o Palmeiras, pela Libertadores, na noite dessa terça-feira (28), Mateus Souza, de 28 anos, também fica atento na venda de bebidas em uma praça do Horto, na região Leste de Belo Horizonte. Desempregado, ele aproveita a concentração de torcedores e tenta ganhar dinheiro.

“Nesse momento de pandemia, eu estou desempregado. Eu vim curtir, peguei a caixa de isopor, o gelo para tentar levantar um dinheiro. Eu tenho cerveja, água mineral, refrigerante”, explicou.

Hoje, ele começou a trabalhar por volta das 18h, quando foi para a região do Mineirão. Em seguida, deslocou para o Horto, onde já virou tradição a concentração de torcedores.

“Dá pra tirar uns R$ 100, R$ 150, depende da venda. Hoje, desde o começo, já fiz uns R$ 170. Vou finalizar aqui mesmo e com a vitória do Galo, com fé em Deus”, afirmou.