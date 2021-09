Belo Horizonte voltou a ter os três indicadores da Covid-19 no nível verde, o mais baixo da pandemia. Depois de 13 dias na zona amarela, classificada como de alerta, a taxa de transmissão do vírus caiu nesta terça-feira (28) e atingiu o patamar de controle.

Hoje, o parâmetro está em 0,99. No dia anterior, a taxa era de 1. A última vez que esteve no nível verde foi no dia 15. O atual índice representa desaceleração da pandemia. Significa que cada grupo de 100 infectados transmite a Covid para 99 pessoas.

Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). O levantamento mostra, ainda, que no período de 24 horas houve aumento nas ocupações dos leitos hospitalares. A lotação das UTIs passou de 41,9% para 42,4%, e das enfermarias subiu de 28,8% para 33%. Atualmente, BH tem 1.837 pessoas infectadas com o vírus.

O boletim epidemiológico ainda revelou que a capital soma 6.725 mortes e 282.795 casos da doenças desde o início da pandemia, com 23 óbitos e 331 diagnósticos em 24h. Com relação à vacinação, 82,6% da população adulta recebeu a primeira dose e 52,6% completou o esquema de imunização.