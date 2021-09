Polícia Civil investiga uma denúncia de assédio sexual a um adolescente de 17 anos. O crime teria sido cometido pelo vereador de Brumadinho Guilherme Morais (PV). O boletim de ocorrência foi registrado pelo garoto e pela mãe dele no último dia 16, em uma delegacia do município. O episódio teria ocorrido no dia 20 de fevereiro. O vereador nega que tenha assediado o rapaz.

No documento policial, o adolescente narrou que o vereador o convidou para sair, e ele aceitou. Mas, no momento em que eles ficaram sozinhos dentro do veículo, o parlamentar teria tentado manter relação sexual com ele.

O rapaz afirma que estava alcoolizado e se sentiu acuado, já que as portas do carro estavam trancadas. O boletim, porém, não informa como o garoto saiu do carro.

A mãe do rapaz, que pediu anonimato, disse que o vereador buscou o filho e um amigo dele. “Ele encheu o copo dos meninos de cerveja, o que eu acho errado, já que são menores de idade. Na hora de ir embora, eles deixaram o amigo e vieram trazer o meu menino, mas no meio do caminho meu filho disse que ele travou a porta e começou a assediar ele”, relatou.

Vereador nega assédio e encontro

O vereador Guilherme Morais negou o crime e disse que é vítima de perseguição política . “Já venho sendo perseguido desde o início do mandato, e agora isso. Parece que foi aberta uma investigação, mas estou à disposição da Justiça”, garantiu Morais. O parlamentar negou ainda que tenha se encontrado o adolescente, em fevereiro. O que diz o partido? presidente do PV em Minas, Osvander Valadão, disse à reportagem que, na última sexta-feira, Morais teve a filiação à sigla suspensa por seis meses. O partido vai acompanhar o desenrolar do caso, e, se a denúncia de assédio for comprovada, o vereador será retirado do PV, conforme prevê o estatuto.