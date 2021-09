A bola pune. Todo mundo que acompanha o futebol está cansado de saber. Foi justamente isso que aconteceu com o Atlético ontem diante de sua torcida no Mineirão. Mata-mata não pode bobear. Os jogadores do Galo abusaram das chances perdidas ao longo da partida. Vargas poderia ter matado o jogo e colocado o time na decisão da Libertadores. Perdeu duas grandes chances, uma delas claríssima. Faltou categoria e tranquilidade para colocar a bola no fundo das redes e garantir a vaga. Everson ainda fez pelo menos duas grandes defesas mantendo vivo o sonho da Massa. Mas não deu. Foi uma desclassificação frustrante pelo que o Galo vinha apresentando e pelo elenco que tem. O time estava em três disputas. Perdeu uma. Agora tem mais duas. A minha preocupação agora é o futuro do Atlético. Sábado já tem o Internacional, e o time não pode se abater com a desclassificação de ontem. Bola para frente. Mas eu estou mesmo preocupado com o futuro do Galo. A torcida está chateada e com toda razão. Por hoje chega. Um abraço!

Ouça o podcast do Tudo Em Dia: