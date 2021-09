Aos 22 minutos do segundo tempo da partida entre Atlético e Palmeiras na noite de terça-feira (28), Dudu balançou as redes e deixou tudo igual no Mineirão, dando a classificação à final da Libertadores ao time paulista. Após o apito final, o técnico Abel Ferreira comemorou muito a chegada da equipe em mais uma final do torneio.

O treinador alviverde esbravejou em frente às câmeras de transmissão do confronto até precisou ser contido pelos colegas da comissão técnica. Após a partida, Abel disse que a comemoração foi para um “vizinho chato”.

“Não foi para nenhum jogador do Atlético ou para o treinador. Tenho um vizinho que mora no meu prédio que é um chato. Foi diretamente ao meu vizinho, porque quem manda na minha casa sou eu. Está calado. Quem trabalha dentro do CT sou eu e meus jogadores. Defendo meus jogadores porque são meus nas vitórias e derrotas. Ao meu vizinho, “shiu”!”, explicou o treinador fazendo sinal de silêncio com as mãos.