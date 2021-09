Cinco dias depois de declarar que está separada, a modelo Andressa Urach, de 33 anos, anunciou nesta quarta-feira (29) que retornou à prostituição. O comunicado foi feito em uma rede social, onde ela publicou: “Aviso: A Imola voltou! Vejo vocês no @grutaazuloriginal”.

Ímola era o nome usado por Urach quando ela era garota de programa, e o local citado é uma boate de entretenimento adulto localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Urach está grávida e declarou que voltou à antiga profissão justamente para poder criar o bebê e o outro filho que já tem.

“Ele (o ex-marido) acha que eu tirei o neném e quer me internar. Mas eu não tirei, só estou voltando a trabalhar porque tenho contas pra pagar já que ele me deixou grávida”, explicou em entrevista para a Revista Quem.

A polêmica separação com Thiago Lopes ainda ganhou um novo capítulo nesta quarta. Também na web, ela expôs conversas com o ex-marido. Nas mensagens, afirma ter sido traída, humilhada e disse que mesmo estando grávida, o ex cortou o plano de saúde dela e do filho.

Pouco tempo depois, Thiago Lopes rebateu. “Andressa está transtornada. Nunca a traí. Deus tenha misericórdia da mãe do meu filho”, escreveu em uma rede social.

Separação e internação

Andressa e Thiago se casaram em dezembro de 2020, e a modelo e organizadora do concurso Miss Bumbum está grávida do primeiro filho do casal, León. “Eu e meu esposo estamos nos separando! Por favor, não me façam perguntas, pois não estou bem para falar”, disse ela em comunicado publicado nas redes sociais.

Urach, que também é mãe de Arthur, 16, de um relacionamento anterior, também revelou que precisou de ajuda médica para lidar com os acontecimentos. “A verdade é que eu fiquei internada oito dias no hospital psiquiátrico porque quase cometi suicídio e quase tirei meu neném”, afirmou.

Ela lembrou que tem borderline, transtorno de personalidade caracterizado por mudanças súbitas de humor. O quadro tem se agravado porque ela diz estar passando por dificuldades financeiras desde que deixou uma igreja evangélica, onde pretendia ser pastora.

“Ainda não estou bem para falar sobre tudo que aconteceu e está acontecendo na minha vida por causa do bordeline”, disse.

*Com informações de Folhapress