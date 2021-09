Com a proximidade do mês de outubro, época que se iniciaria o horário de verão, extinto em 2019 pelo Presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), empresários do setor de bares e restaurantes voltaram a insistir na medida como forma de incentivo à economia.

Nesta terça-feira (28), uma pesquisa divulgada pela Associação Nacional de Restaurantes (ANR), em parceria com o Instituto Foodservice Brasil (IFB), revelou que 62% das empresas do setor ainda não recuperaram o patamar de vendas do período pré-pandemia. O nível de endividamento também segue alto no país – cerca de 55% dos bares, restaurantes, cafés e lanchonetes se declaram endividados. Em Minas Gerais, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado (Abrasel-MG), 37% dos empresários estão operando no prejuízo.

“A conta de luz está muito alta com essa nova bandeira tarifária, estamos acumulando prejuízos aliado a essas restrições de funcionamento”, pontua o presidente da entidade no Estado, Matheus Daniel.

Segundo ele, o adiantar os relógios em uma hora iria auxiliar o país até mesmo a superar a crise hídrica. Atualmente, o Brasil vive a pior seca em 90 anos. “Fizemos um pedido há três semanas ao governo federal e reforçamos a importância do horário de verão. Com o dia demorando a escurecer, os clientes ficam mais animados e motivados a saírem do trabalho e fazer um happy hour, sem contar que não ter essa medida, o nosso consumo de energia aumenta muito”, afirma o empresário, que estima que o horário de verão economize até 2% dos gastos do setor.”No momento em que estamos vivendo, qualquer economia é válida”, completa Daniel.

Entenda.

Quando suspendeu o horário de verão, em 2019, o governo federal justificou que a medida perdeu a “razão de ser aplicada sob o ponto de vista do setor elétrico” diante das mudanças no padrão de consumo de energia e do avanço tecnológico.A reportagem entrou em contato com o Ministério de Minas e Energia e aguarda um posicionamento em relação a resposta ao pedido dos empresários.