Pelo segundo dia consecutivo, os três indicadores que medem a Covid-19 em Belo Horizonte estão no nível verde, de controle e o mais baixo da pandemia. A taxa de transmissão do vírus, conforme a prefeitura, não sofreu alteração nas últimas 24 horas e se mantém em 0,99. Ela representa a desaceleração da doença no município.

Já a ocupação das UTIs registrou ligeiro aumento no período, e passou de 42,4% para os atuais 43,6%. A lotação das enfermarias, por sua vez, caiu de 33% para 32,6% no intervalo de um dia. Todos os números constam no boletim epidemiológico.

O levantamento mostra que, hoje, a capital acompanha a situação de 1.949 infectados com a Covid. Foram 10 mortes e 250 casos confirmados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, BH contabiliza 6.735 óbitos e 283.045 doentes.

Com relação à vacinação, 82,6% da população adulta recebeu a primeira dose e 53,4% completou o esquema de imunização.