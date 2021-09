Começa a funcionar nesta quinta-feira (30) duas novas faixas exclusivas para o transporte coletivo em Belo Horizonte. Segundo a BHTrans, ambas vão funcionar nos bairros Paraíso, região Leste, e Santa Efigênia, região Centro-Sul da capital mineira.

Na rua Niquelina, no bairro Paraíso, a faixa de ônibus terá 1,8 km entre as ruas Fluorina e Cel. Antônio P. da Silva. A circulação de outros veículos nesse trecho da pista passará a ser restrita nos horários de pico da manhã entre 6h e 9h e também durante a tarde, entre 16h e 19h.

Já na rua Domingo Vieira, a restrição será contínua das 6h às 19h. Na via, a faixa exclusiva terá 700 metros entre a avenida do Contorno e a rua Piauí.

De acordo com a BHTrans, as novas faixas fazem parte de uma série de ações de infraestrutura das vias em Belo Horizonte que devem melhorar a velocidade média do transporte coletivo, reduzindo o tempo de intervalo entre as viagens.

Na rua Niquelina, oito pontos de ônibus e 16 linhas serão beneficiados com a mudança. Já na rua Domingos Vieira, serão contemplados dois pontos de embarque e desembarque e oito linhas.

Para implantação da mudança, a empresa que gerencia o trânsito em BH destaca que não foram necessárias obras, apenas a pintura no pavimento e faixas indicativas para o motorista.

Leia mais: BH terá mais quase 80 km de faixas só para ônibus