Eduardo Brock lamentou o empate por 1 a 1 do Cruzeiro contra o Guarani, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro se disse frustrado com o resultado obtido no compromisso e a distância da equipe para o Avaí, quarto colocado do torneio e último do grupo de classificação para a elite do futebol nacional.

“Frustração total, também claro por esse lance de a bola não entrar. É importante vencer na competição, mas conseguimos um ponto e ainda continuamos dependendo da gente para chegar ao nosso objetivo. Vamos procurar vencer em casa, ao lado da torcida”, disse em entrevista ao SporTV.

O Cruzeiro é o 15º colocado da competição nacional, com 32 pontos conquistados, enquanto o Avaí é o quarto, com 46. O Londrina é o 17º, primeiro, da zona de rebaixamento, com 27 pontos conquistados.

O defensor ainda reforçou que é possível chegar à elite do futebol nacional e diz que os jogadores acreditam em um acesso nesta temporada.

“Enquanto for possível [garantir o acesso para a Série A], acreditamos. É um clube que batalhou muito desde o início. Vamos em busca sim, até quando for possível. O professor Luxemburgo conversa bastante, mas precisamos das vitórias”, concluiu.