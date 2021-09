Capinópolis, Minas Gerais. O Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural de Capinópolis acaba de lançar uma revista em quadrinhos. O gibi foca seu conteúdo na conscientização do público infantil do ensino fundamental, abordando a importância dos bens tombados em Capinópolis.

O gibi foi elaborado pela equipe do Patrimônio Cultural e traz três personagens de culturas diversas — Pat, Icmszinho e Iefinha—, que dialogam sobre o patrimônio cultural da cidade.

A ação faz parte da 8ª Jornada Mineira do Patrimônio Cultural, da qual Capinópolis participa desde a sua criação no Estado de Minas Gerais.

Com o lançamento da revista em quadrinho, os integrantes do Conselho de Patrimônio buscam novas alternativas para chegar aos alunos da rede municipal de ensino de uma maneira mais atrativa.

A presidente do Conselho de Patrimônio, Patrícia Habib, ressaltou que — “através da cartilha, cujo conteúdo é bem acessível, as crianças conhecerão a respeito do assunto e só é possível a conscientização das crianças a partir desse conhecimento”.

Patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens tangíveis e intangíveis, como as manifestações populares, cultos e tradições que foram repassados pelos ancestrais. Um bem cultural deve ser protegido, em virtude de seu valor e de sua representatividade para determinada sociedade.

Categorias

– Bens Intangíveis (Patrimônio Imaterial): o que não podemos pegar. Celebração, ritos, fazeres, etc.

– Bens Tangíveis (Patrimônio Material): Bens imóveis, móveis: igrejas, casas, espaços urbanos, praças, quadros, imagens, patrimônio arqueológico, etc.

– Bens Naturais. (Patrimônio Natural ou Sítios Naturais). Bens da Natureza: Serrar, Morros, Córregos, Rios, Cachoeiras, etc.

Leia o gibi

gibi patromonio capinopolis page 0001

gibi patromonio capinopolis page 0005

gibi patromonio capinopolis page 0006

gibi patromonio capinopolis page 0007

gibi patromonio capinopolis page 0008

gibi patromonio capinopolis page 0009

gibi patromonio capinopolis page 0010

gibi patromonio capinopolis page 0011

Bens culturais protegidos por tombamento em capinópolis

1 – Praça ‘João Moreira De Souza’;

2 – Casarão Do Fundador Da Cidade – Fazenda Ideal.

Relação De Alguns Bens Inventariados Na Cidade De Capinópolis

– Prefeitura Municipal;

– Caixa D’água Do Matadouro;

– Igreja Matriz;

– Igreja Assembleia De Deus;

– Igreja Adventista;

– Centro Espírita;

– Loja Maçônica;

– Sítio Arqueológico Do Britador;

– Fazenda Inhana;

– Fazenda Da Grama;

– Morro Do Cruzeiro;

– Muro De Pedra;

– Escola ‘Tancredo De Almeida Neves’;

– Escola ‘Aurelisa Alcântara’;

– Escola ‘Governador Juscelino’;

– Sobrado situado na Avenida 105 com Rua 102;

– Arquivo Da Prefeitura Municipal;

– Arquivo Histórico;

– Praça Da Matriz;

– Parque De Exposições;

– Córrego Do Capim;

– Conservatório De Música.