Quatro pessoas foram presas depois que o celular de uma vítima de roubo tocou no bolso de um dos suspeitos em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesta terça-feira (29). Os suspeitos até tentaram negar o crime, mas um policial teve a ideia de ligar para o celular da vítima e o aparelho chamou.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 58 anos estava em horário de descanso dentro do seu carro em frente a empresa onde trabalha quando foi surpreendido por três pessoas com blusas de frio e capuz.

Os suspeitos mandaram que ele saísse do carro e, com violência, o retiraram do veículo e fugiram. O celular da vítima ficou dentro do carro e os policiais conseguiram rastrear o aparelho e chegar até a casa onde estava os criminosos.

Na rua estava um casal em uma motocicleta que mora em frente a residência onde estava o sinal do telefone. Os policiais encontraram na casa a mãe do homem que estava na moto, de 19 anos, e o companheiro dela, de 30 anos. Eles ligaram para o telefone da vítima que tocou no bolso do homem de 30 anos. O suspeito ficou nervoso e tentou fugir, mas foi algemado. As outras duas mulheres, de 42 e 27 anos, também foram detidas.

A Polícia procurou os demais pertences da vítima na casa, mas nada foi encontrado. No entanto, foram encontradas drogas e material para embalar os entorpecentes na residência, indicando que ali acontecia o tráfico de drogas. Sobre o celular da vítima, o casal mais velho disse que encontrou o aparelho em cima da mesa da casa deles e que não sabe como ele foi parar lá. Já o jovem de 19 anos alegou que comprou de um usuário de drogas por R$ 300.

A mulher de 27 anos disse que tinha deixado os filhos menores de 18 anos sozinhos em casa. Os policiais foram até a residência e encontraram as crianças reclamando de fome. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar os menores. A moto era da mulher e estava com a documentação atrasada. O jovem de 19 anos que pilotava o veículo não tinha habilitação.

Os quatro envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil onde o caso será investigado.O carro da vítima não foi localizado.