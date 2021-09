Bairros de Belo Horizonte e Contagem, na Região Metropolitana da capital, registram chuva forte na noite desta quarta-feira (29). Mais cedo, segundo meteorologistas, não havia previsão de precipitações na capital mineira.

A reportagem de O TEMPO recebeu vídeos que mostram a chuva nos bairros Barreiro, Paraíso e Vera Cruz, em BH, e no Eldorado, em Contagem. Confira:

Chove forte em diversos pontos de Belo Horizonte e Região Metropolitana. Registro do Barreiro, neste momento, pela Natália Oliveira. 👇 A chuva já chegou por aí? 🌧️☔ pic.twitter.com/T6zZfO6aKC — O Tempo (@otempo) September 29, 2021

De acordo com o meteorologista Heriberto dos Anjos, da GeoClima Soluções Ambientais, o tempo mudou de última hora. “Instabilidade atmosférica ganha força e provoca pancadas de chuva com trovoadas na Grande BH”, acrescentou.

Alerta

Na noite desta quarta, a Defesa Civil de BH emitiu um alerta, válido até as 8h de quinta-feira (30), para possibilidade de chuvas de até 20 mm, acompanhadas de rajadas de vento de até 45 km/h.

Ainda segundo o órgão, até o momento não foram registradas ocorrências relacionadas à chuva. Às 20h15, a intensidade era fraca nas regiões da Pampulha, Leste e Barreiro, e moderada nas regionais Venda Nova, Nordeste, Noroeste, Oeste e Centro-Sul.

pic.twitter.com/wgy7sMTms8 — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) September 29, 2021

Confira abaixo as orientações do órgão para a população em momentos de chuva forte:

⠀

– Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

⠀

– Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

⠀

– Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

⠀

– Atenção especial para áreas de encostas e morros.

⠀

– Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

⠀

– Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Atualizada às 20h19