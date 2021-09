O América conseguiu deixar a zona de rebaixamento, embora ainda esteja bem próximo do Z-4. Está em 15º lugar, com 24 pontos, com 32,2% de chance de queda, segundo o site Probabilidades no Futebol, do departamento de Matemática da UFMG. No CT Lanna Drumond, não é segredo para ninguém que o primeiro objetivo do Coelho é se manter na Série A.

No entanto, os cinco jogos de invencibilidade, com duas vitórias e dois empates, deram um novo ânimo ao grupo. Voos mais ousados vão sendo traçados pela equipe do técnico Vagner Mancini e garantir vaga na Copa Sul-Americana é um deles.

Para isso, precisaria terminar o Brasileirão entre o sétimo e o 12º lugar. Se apenas um ponto separa o América do Bahia, primeiro da zona da degola, três distanciam o alviverde do Atlético-GO, último na faixa de classificação ao torneio continental, mas com um jogo a menos em relação ao Coelho.

“Sem dúvida, a gente tem metas e objetivos e essa (a Sul-Americana) é uma delas. Estamos trabalhando a cada dia, a cada treinamento, a cada jogo para alcançar a Sul-Americana. Quem sabe, com uma pontuação maior, até uma pré-Libertadores. Qualquer competição ali a gente estará brigando e sonhando por elas”, avalia o atacante Fabrício Daniel.

Programação

O América volta aos treinos na manhã desta quarta-feira, dando sequência à preparação visando ao confronto diante do Cuiabá, sábado (2), às 17h, na Arena Pantanal, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O duelo no Mato Grosso marcará a volta dos torcedores ao estádio, após um ano e meio de ausência.