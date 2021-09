A CPI da Covid ouve nesta quarta-feira (29.set.2021) o empresário bolsonarista Luciano Hang, sócio da rede de lojas Havan.

A convocação para o depoimento de Hang ganhou força após documentos indicarem financiamento do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, com a ajuda do deputado Eduardo Bolsonaro.

O depoimento teve início com uma propaganda das lojas Havan em cadeia nacional, e se aproveitando de retransmissão de outras emissoras de tv. O caso foi questionado pelos deputados, no entanto, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD), relativizou o caso.

Antes do início da sessão, o empresário bolsonarista afirmou que não vai aceitar que a morte de sua mãe, Regina Hang, vítima de Covid-19, seja usada politicamente. Regina Hang morreu após lutar contra a Covid-19, internada em hospital da rede Prevent Senior. Luciano Hang depois gravou um vídeo em defesa do tratamento precoce, afirmando que ela poderia estar viva se tivesse sido tratada com os medicamentos do Kit Covid.

Durante a introdução, Luciano Hang relatou os empregos gerados por sua empresa. Vitimizou-se e questionou o que estava fazendo sentado ali.

O clima esquentou quando o relator Renan Calheiros (MDB), na leitura de um texto, ressaltou o papel de ‘bobo da corte’, que buscava agradar ao ‘rei’. O senador Flávio Bolsonaro (Patriota) entrou em defesa de Hang.

Questionado, o empresário confirmou que tem empresas Offshore e contas fora do país.

Em determinado momento, Luciano Hang conseguiu transformar a sessão em um circo, inclusive, exibindo cartazes como —”Eu não posso falar”, mostrando claramente a premeditação da balburdia. A presença do filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, já dava o tom da CPI.