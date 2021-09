O Cruzeiro tenta retormar as vitórias diante do Guarani, nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para lutar pelo triunfo, os mineiros contam com o retorno de Marcelo Moreno, que cumpriu suspensão automática na derrota para o CSA, no último domingo (26), em plena Arena Independência.

O boliviano foi relacionado por Vanderlei Luxemburgo para o jogo que acontece no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e chega como uma das alternativas para o setor ofensivo, tão criticado nos últimos três compromissos.

Marcelo Moreno é o artilheiro do time na Série B do Campeonato Brasileiro, com cinco gols marcados, e tem sido fundamental para a equipe na disputa da Série B.

Ele foi determinante em ao menos seis dos 31 pontos conquistados pelo clube nesta temporada, o que corresponde a 19,35% da pontuação da equipe na Série B. Com seus gols, o boliviano decidiu ao menos quatro partidas da equipe na campanha de recuperação no torneio.

A lista de jogos que contaram com a participação direta de Marcelo Moreno contabiliza quatro rodadas. O atacante foi determinante em três empates e na vitória sobre o Confiança, em 20 de agosto passado.

O boliviano de 34 anos fez dois dos três gols no empate por 3 a 3 com o Botafogo, pela 11ª rodada do torneio, em 10 de julho passado. O jogo aconteceu no Rio de Janeiro e rendeu um ponto à equipe.

Na 15ª rodada da competição, o centroavante fez um dos gols no empate por 2 a 2 contra o Londrina, no Mineirão. Ele voltou a marcar na igualdade por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, também no Gigante da Pampulha.

Marcelo Moreno deixou a sua marca em uma vitória pela primeira vez no jogo contra o Confiança. O atacante fez em cobrança de pênalti e garantiu o resultado positivo para a equipe no Mineirão. Ele foi decisivo em seis pontos do time até aqui.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X CRUZEIRO

Motivo: 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Data: 29 de setembro de 2021

Horário: às 19h (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

GUARANI: Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales (Carlão), Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Júlio César e Júnior Todinho. Técnico: Daniel Paulista.

CRUZEIRO: Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio (Ariel Cabral ou Lucas Ventura), Rômulo e Giovanni; Claudinho, Felipe Augusto (Dudu) e Marcelo Moreno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.