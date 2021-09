Alô, Nação Azul! O Cruzeiro chega para o jogo de hoje com o Guarani, em Campinas, como franco-atirador. Não adianta mais ter cautela, tem que ousar, se impor e assim conseguir recuperar os três pontos perdidos em casa para o CSA. Mais do que nunca, Luxemburgo terá que fazer valer a sua célebre frase de que “o medo de perder tira a vontade de vencer”. Tem que jogar sem medo, com gana e de forma ofensiva. E sem essa de três volantes, considerando que o time tem peças ofensivas importantes que estão retornando, casos de Bruno José e Marcelo Moreno, além de Keké, convocado pela primeira vez. A melhor defesa hoje tem que ser o ataque, o time precisa entrar com confiança e sangue nos olhos, como se diz na gíria do futebol. Bruno José é peça importante, imprescindível para o momento e que fez falta nas últimas três partidas em que ficou de fora. Talvez ele seja hoje a principal referência do ataque, superando até o internacional Marcelo Moreno. Vamos lá, Cruzeiro! Não existe outro caminho, tem que aprontar para cima do Bugre!

