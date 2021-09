O Cruzeiro terá uma nova formação para enfrentar o Guarani, nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitor Leque fará a sua estreia como titular pelo clube no jogo que acontece no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Ele terá a companhia de Marcelo Moreno no setor ofensivo.

Vanderlei Luxemburgo ainda promoveu o retorno de Eduardo Brock à zaga da equipe. O defensor ficou fora da derrota para o CSA por causa de uma suspensão automática. Felipe Augusto é improvisado na lateral esquerda, que não conta com Matheus Pereira, suspenso.

A Raposa entrará em campo nesta quarta-feira com a seguinte formação: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Lucas Ventura, Flávio, Giovanni e Claudinho; Vitor Leque e Marcelo Moreno.

O Guarani entra em campo com a seguinte formação: Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Júlio César e Júnior Todinho.