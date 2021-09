O Atlético foi eliminado da Libertadores na noite desta terça-feira (28) para o Palmeiras com uma combinação de empates. Primeiro, 0 a 0 no Allianz Parque e depois 1 a 1 no Mineirão. O gol marcado por Dudu fora de casa foi decisivo para a classificação alviverde à final da competição. Para o jogador, a estratégia de não sofrer gol na primeira partida, em que foi mandante, foi fundamental.

No regulamento da Libertadores, o time que marca gols fora de casa tem vantagem, já que o gol como visitante vale como critério de desempate e foi o que aconteceu. Na primeira partida, jogando no Allianz Parque, o Palmeiras “retrancou” e cumpriu o objetivo de não sofrer gols.

No Mineirão, a mesma história. Mesmo com o Galo balançando as redes no início do segundo tempo, o time paulista conseguiu empatar o jogo em uma das poucas chances claras de gol que a equipe teve em toda a partida. O meia Dudu comentou sobre a estratégia após a partida.

“Eu acho que a gente tinha uma estratégia de não tomar gol dentro de casa. Cumprimos bem essa estratégia e hoje aqui no Mineirão a gente sabia que a gente jogava por um gol. A gente queria ter vencido o jogo, mas às vezes temos que jogar com o regulamento. É uma competição se você faz gol fora conta muito, então a gente teve a tranquilidade, a cabeça tranquila. Todos os jogadores estavam bem focados em um só objetivo e a gente cumpriu bem esta noite no Mineirão”, comentou Dudu.