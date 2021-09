A apresentadora Lívia Andrade e o empresário Marcos Araújo vão se casar ainda neste ano. A informação foi publicada nesta quarta-feria (29), pelo colunista Léo Dias, do portal Metrópoles.

Segundo o jornalista, embora os dois não tenham dado detalhes da cerimônia, nem falaram publicamente sobre a decisão, eles já usam um anel de compromisso na mão direita.

A apresentadora teria ido com a joia na mão direita para uma gravação e desconversou quando tocaram no assunto, mas nos bastidores teria sido possível ver o empresário com um anel igual.

Polêmica com Pétala Barreiros

Lívia começou a se relacionar com Marcos Araújo no final de 2020. Na época, o empresário estava sendo acusado de agressão e traições por Pétala Barreiros, sua ex-mulher. A influenciadora ainda chegou a dizer que a ex-funcionária do SBT era amante do dono da AudioMix e foi o pivô para o final de seu casamento.

Após essas acusações, a apresentadora entrou com um processo contra Pétala. Por sua vez, a influenciadora diz que a atual de Marcos está sendo manipulada por ele. Recentemente, Lívia se envolveu em mais uma polêmica ao ir para o exame de DNA do filho de Marcos e Pétala acompanhada de seguranças.