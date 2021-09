A empresa de investigação Kroll, acusada na CPI da Cemig de levantar informações pessoais de funcionários da empresa e seus familiares e de instalar um programa espião nos computadores corporativos dos trabalhadores, divulgou uma nota em que se defende das alegações.

Confira abaixo a nota completa:

Sobre as recentes notícias envolvendo a contratação da Kroll pela Cemig, a empresa vem esclarecer que:

• A Kroll foi contratada pela Cemig para condução de investigação corporativa sobre denúncias de atos de corrupção, que também são objeto de averiguação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O escopo da prestação de serviços foi definido pela empresa contratante, com base nos Oficios encaminhados pelo MPMG. As investigações, que são sigilosas, estão em curso

• A Kroll é reconhecida por sua excelência em investigações de fraude e desvios de conduta, o que é o objeto da contratação feita pela Cemig. A empresa utiliza as melhores e mais modernas práticas para investigações corporativas, de acordo com diretrizes nacionais e internacionais.

• Todos os procedimentos previstos para a investigação forense são conduzidos em estrita observância legal, e têm como única finalidade a apuração de graves suspeitas que atentam contra o patrimônio da Cemig, dos seus acionistas e do povo mineiro.

• As diligências de integridade (background checks), a coleta forense e a perícia digital são boas práticas de investigações anticorrupção listadas pelo Tribunal de Contas da União e pelo Departamento de Justiça Norte Americano, entre outros órgãos, que reconhecem a importância da condução de investigações independentes, sigilosas e que assegurem a preservação da cadeia de custódia dos dados de interesse para as apurações. O sigilo e a confidencialidade das denúncias também é recomendado às empresas estatais pela Controladoria Geral da União.

• A Kroll acrescenta que o procedimento de background check se vale exclusivamente de informações públicas ou provenientes de bancos de dados lícitos, em respeito às legislações vigentes e em linha com as diretrizes anticorrupção emanadas pelas autoridades internacionais e nacionais. O Guia de Avaliação de Risco de Corrupção da ONU, por exemplo, prevê que a matriz de avaliação de riscos das empresas deve contemplar histórico dos funcionários, diligência prévia de terceiros e fornecedores, mapeamento de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e verificação de credenciais. Adicionalmente, a Lei 13.303, à qual a Cemig está sujeita, especifica que a pesquisa de conflitos de interesse deve incluir familiares até o terceiro grau.

• A empresa informa que teve acesso somente aos arquivos e computadores corporativos, de propriedade da Cemig, que contratou e anuiu com o plano de trabalho apresentado pela Kroll, o que reforça a legitimidade e a licitude dos trabalhos, não cabendo quaisquer ilações, portanto, sobre suposta violação de privacidade. Em se tratando de denúncia de corrupção, havendo obrigação legal ou regulatória de reportar os fatos às autoridades competentes ou mesmo tratando-se de exercício regular de direitos, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) prevê a legitimidade para o tratamento de dados sem o consentimento do seu titular.

• A Kroll reitera que nenhum dos seus executivos foi condenado por sentença transitada em julgado no âmbito da Operação Chacal. Ao final do processo foi reconhecida a ilicitude das provas, com indícios de manipulação, não restando confirmados os fatos que ensejaram a injusta prisão cautelar de seus executivos. Ademais, a Kroll nunca foi condenada por atuação irregular ou conduta questionável em nenhum dos mais de trinta países onde possui operação.

• Por fim, a Kroll reforça que respeita o trabalho conduzido pela Comissão Parlamentar de Inquérito e reconhece sua importância para a proteção dos interesses dos cidadãos de Minas Gerais. Acreditamos que os questionamentos da CPI abrem oportunidade para a educação da população sobre o que é uma investigação corporativa, afastando equívocos e má interpretação.