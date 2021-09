A Rede Globo cancelou a nova temporada da novela Malhação, que já estava em fase de produção. Em comunicado, o canal disse que está desenvolvendo uma nova programação para entrar nas tardes da emissora.

Após 26 anos no ar, a novela Malhação foi cancelada pela Rede Globo. Ao todo, foram 27 temporadas da atração teen, que será substituída por novidades que já estão sendo discutidas internamente.

De acordo com informações de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a edição inédita “Eu Quero é Ser Feliz” foi deixada de lado. A equipe foi avisada da mudança nesta terça (28).

Em nota, a emissora falou sobre o rumo de Malhação. “O projeto inédito de Malhação que estava sendo produzido foi adiado e uma nova grade de programação para as tardes da Globo está sendo desenvolvida”.

No entanto, a produção, que já estava em andamento, não será totalmente descartada. Os diretores do canal pretendem reaproveitá-la no futuro.

Até o momento, a emissora carioca não definiu o que vai colocar no lugar de Malhação. De acordo com informações do site NaTelinha, a TV Globo planeja deixar o “Vale A Pena Ver de Novo” antes da novela das 18h para garantir uma melhor audiência e um crescimento nos números.