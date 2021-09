O Cruzeiro enfrenta o Guarani nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais distante do grupo de acesso para a elite do futebol nacional, o time não pode mais contar com derrotas em sua caminhada até o fim da temporada.

O clube tem 0,17% de chances de garantir a promoção para a Série A, de acordo com o departamento de matemática da UFMG, mas para que isso aconteça, terá que vencer 11 das 12 partidas restantes na competição.

Com 31 pontos em 26 rodadas, os mineiros estão 13 atrás do CRB, último da zona de classificação para o Brasileiro 2022. O jogo desta quarta-feira, portanto, é de suma importância para o time comandado por Vanderlei Luxemburgo.

O treinador conta com o retorno de jogadores importantes. O zagueiro Eduardo Brock e o centroavante Marcelo Moreno viajaram com a delegação para a Campinas e estão à disposição para o compromisso. Ambos cumpriram suspensão automática no domingo passado, na derrota por 2 a 1 para o CSA em plena Arena Independência.

A comissão técnica ainda conta com outros dois retornos para o compromisso: os atacantes Bruno José e Zé Eduardo estão à disposição de Luxemburgo. A dupla estava entregue ao departamento médico.

Zé Eduardo teve detectada uma alteração cardíaca e, por isso, teve que se ausentar das atividades por um período. Em agosto, após se submeter novamente a novos exames, o atleta foi liberado para retomar os treinamentos na Toca da Raposa II. Bruno José ficou fora dos últimos dois jogos devido a um incômodo no tornozelo direito.

Desfalques do Cruzeiro

Para o jogo desta quarta-feira, o Cruzeiro terá três desfalques. O lateral esquerdo Matheus Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo contra o CSA e cumpre suspensão automática. O volante Adriano e o atacante Rafael Sóbis foram expulsos no jogo passado e também não estão à disposição.

O lateral direito Norberto e o atacante Wellington Nem estão entregues ao departamento médico e não entrarão em campo. O volante Henrique se recupera de covid-19 e nem sequer tem participado das atividades na Toca da Raposa II.

Desfalques do Guarani

O desfalque do Guarani deve ser o zagueiro Thales, que deixou o jogo contra o Coritiba, aos 22 minutos do segundo tempo, com dores no joelho direito. O defensor deve ser substituído por Carlão na equipe comandada por Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X CRUZEIRO

Motivo: 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Data: 29 de setembro de 2021

Horário: às 19h (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Transmissão: Rádio Super 91.7 FM, SporTV e Premiere

GUARANI: Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales (Carlão), Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Júlio César e Júnior Todinho. Técnico: Daniel Paulista.

CRUZEIRO: Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio (Ariel Cabral ou Lucas Ventura), Rômulo e Giovanni; Claudinho, Felipe Augusto (Dudu) e Marcelo Moreno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.