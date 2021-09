O americano Gregory Jarvis, de 57 anos, morreu afogado poucos dias de ganhar 45 mil dólares na loteria. O bilhete premiado foi encontrado na carteira do homem assim que o corpo foi resgatado. O caso aconteceu em Michigan, e foi noticiado pelo New York Post.

De acordo com testemunhas, o prêmio saiu no último dia 13, mas Jarvis não o sacou pois faltava um documento, o cartão do Seguro Social, obrigatório para resgatar a bolada. Mas, já em comemoração, Jarvis chegou a pagar rodadas de bebidas para os amigos.

Ele teria dito que voltaria assim que o documento saísse, mas não retornou, o que deixou os colegas desconfiados. Já na última sexta-feira (24), um corpo foi encontrado em uma praia particular do condado de Huron, e a polícia confirmou se tratar de Jarvis.

A principal linha de investigação é de que ele tenha escorregado do barco e batido a cabeça antes de morrer afogado. O bilhete premiado ainda estava com ele e foi entregue para os parentes do homem.