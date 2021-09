Uma mulher de 27 anos foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus na avenida Cristiano Machado, na altura da Vila Clóris, região Norte de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (29). A vítima contou que o suspeito, de aproximadamente 30 anos, colocou o pênis para fora e mostrou para ela.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mulher contou que estava no ponto de ônibus na avenida Cristiano Machado, quando o suspeito lhe pediu uma informação sobre o coletivo da linha 5882 (Lagoa Santa/ Terminal Vilarinho). Depois que os dois entraram no ônibus ele sentou do lado dela.

Depois de um tempo, ele colocou a mochila escondendo suas pernas dos outros passageiros e tirou a genitália para fora. A vítima, disse que ficou muito assustada e foi para outro banco do veículo. O homem desembarcou perto do Aeroporto de Lagoa Santa, na região metropolitana da capital.

A mulher desceu também na cidade e procurou um batalhão da Polícia Militar onde fez o registro. O suspeito não foi preso. Importunação sexual pode resultar em pena de até 5 anos de prisão.