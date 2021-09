A Justiça mineira condenou nesta quarta-feira (29) a 16 anos de prisão o homem que esfaqueou e jogou o corpo do comparsa do leito do Rio Arrudas. O crime ocorreu em agosto do ano passado, na altura do bairro Alto Vera Cruz, na região Leste de Belo Horizonte.

Conforme denúncia do Ministério Público, o autor Evandro Gonçalves de Freitas e a vítima Pablo Eduardo Antônio de Oliveira eram usuários de drogas e haviam roubado um relógio pouco antes do homicídio. No entanto, eles se desentenderam por causa do relógio.

Na briga, o réu desferiu vários golpes e matou o comparsa com a ajuda de outro homem. Depois, jogou o corpo no Arrudas. Nesta quarta, o júri popular reconheceu a participação de Evandro no assassinado e a Justiça estipulou a pena, que deverá ser cumprida em regime fechado. O autor ainda pode recorrer da sentença, mas deverá permanecer recluso.

O outro acusado ainda será julgado pois apresentou recurso que ainda tramita no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).