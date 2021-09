Um homem que trabalhava em uma ‘casa mal assombrada’ nos Estados Unidos foi acusado de esfaquear um menino no pé com uma faca de verdade, durante uma passeio no parque. As informações são da “People”.

Christopher Pogozelski, 22, segundo a acusação, tentava assustar um garoto de 11 anos que presumiu que sua faca era um acessório. “Ele estava raspando a faca no chão e brincando “, disse a mãe do menino, Karen Bednarski, ao “The Washington Post” . “Meu filho disse a ele: ‘Não tenho medo, sua faca é falsa.’ Então o homem disse, ‘É real. Confie em mim, é real.’ E foi então que ele começou a cutucar seus pés várias vezes até que ele o esfaqueou”, relatou.

O menino sofreu um corte no dedo do pé esquerdo. Pogozelski é acusado de agressão negligente. Ele teria dito aos policiais que trouxe a faca de casa, sem explicar as razões, em vez de usar as armas falsas fornecidas pela casa mal assombrada, mas relatou que tudo naõ passou de uma acidente. O homem foi demitido.