Um homem de 46 foi detido por descumprir medida protetiva, promover quebradeira na casa da ex, ameaçar a mulher com uma barra de ferro e ainda comer cacos de vidro com o intuito de intimidá-la, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na madrugada desta quarta-feira (29).

De acordo com a Polícia Militar, a mulher, de 45 anos, contou que há algumas semanas, o ex-companheiro foi para a casa dela e não quis ir embora. O suspeito ainda fazia diversas ameaças caso ela ligasse para a Polícia Militar. Na madrugada desta quarta-feira (29), o suspeito fez uso de drogas e álcool e pegou uma barra de ferro para ameaçá-la.

Depois, ele ainda pegou a comida que estava na geladeira e arremessou no chão. O homem rasgou as roupas da mulher e começou a quebrar copos e pratos. Por fim, o suspeito pegou os cacos de vidro e engoliu para intimidar a vítima. A mulher escondeu as facas da casa por medo.

Ao acionar a PM, a vítima teve a ligação interrompida pelo suspeito que jogou o telefone contra a parede. Mesmo assim os polícias foram até a residência e encontraram o suspeito que negou os crimes e disse que apenas discutiu com a mulher. A vítima chorava muito e dizia que o homem estava agressivo e queria bater nela. O filho de seis anos da mulher também estava na casa.

O suspeito foi preso em flagrante e entregue a Polícia Civil, que vai investigar o caso. O homem já tinha pelo menos três boletins de ocorrência em relação a violência doméstica contra a ex-companheira.