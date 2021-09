A influencer digital Kamila Simioni, 35, foi detida pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (29), no Centro de Belo Horizonte, por ter supostamente agredido uma ex-funcionária durante um acerto de rescisão de contrato de trabalho. No boletim de ocorrência, a vendedora Aline Gracielle de Sousa, 37, que pediu para ser demitida, diz que foi agredida após reivindicar uma bonificação de meta de vendas. A influencer afirma que a própria vendedora provocou os hematomas no próprio corpo.

Em conversa com a reportagem de O TEMPO, a amiga da vendedora e advogada Tracy Caldeira disse que a mulher trabalhou na loja por cerca de 30 dias e decidiu sair do emprego por conta própria.

“Chegando na loja, a gerente da loja a recepcionou muito mal. Ela foi até a sala da Kamila, onde passaram para ela um documento descrevendo os direitos pagos. Quando a Aline questionou sobre a comissão de R$ 210. Nesse momento a Kamila se exalta, dá um chute nas pernas dela e ela cai ao chão”, explicou a advogada.

Tracy explicou que após Aline se levantar, ela tenta sair do local, quando teria sido surpreendida pela gerente da loja que ameaça a bater nela. “Ela toma dosi tapas na cara da gerente e a Kamila também puxa o cabelo dela. Ela consegue se desvencilhar das duas, corre para o elevador e uma outra mulher puxa o cabelo dela. Ela consegue descer o elevador e encontra uma viatura da Guarda Municipal”, disse.

A advogada contou que os guardas municipais orientaram que a Polícia Militar fosse chamada. Na chegada dos policiais todos teriam sido conduzidos para a Delegacia de Plantão 2 (Deplan 2), no bairro Floresta.

Aline afirma que após as agressões teve hematomas nos antebraços, na cabeça e apresentou um inchaço em um dos pés.

Outro lado.

No boletim de ocorrência, Kamila Simioni afirmou que todos os direitos trabalhistas já haviam sido pagos à mulher, que ela havia começado a gritar e a se auto lesionar durante o encontro. Afirmou ter sugerido ainda que a vendedora procurasse a Polícia Militar ou ela mesma faria isso.

Nas redes sociais a influencer falou sobre o episódio.“Falar até papagaio fala, mas provar é difícil. Enquanto você tiver dinheiro sempre terão aqueles urubus que não gostam de trabalhar querendo tomar o que você conquistou na marra. Mas nunca conseguirão. Vai trabalhar mulher! Vai trabalhar mulher! Vai trabalhar que Deus vai te abençoar”, disse.

Em um vídeo publicado na rede social da influencer na tarde desta quarta-feira (29), o advogado criininalista Ércio Quaresma, que defende Kamila Simioni, afirmou que a ex-funcionária fez uma denúncia caluniosa à polícia.

“Essa personagem, cujo o nome sequer eu declinarei, inventou históriasque serão desmacaradas quando de eventual procedimento criminial intentado contra a Kamilia. Certamente essa cidadã irá responder pelo crime de denunciação caluniosa”, ressaltou.

A Polícia Civil informou que a influencer foi ouvida e liberada após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).