Dois homens foram presos, nesta terça-feira (28), suspeitos de agredir um jornalista da TV Gazeta, que trabalhava durante a transmissão do jogo entre o Atlético e o Palmeiras no Mineirão.

Após o fim da partida, o repórter estava ao vivo em uma live no Youtube mostrando a dispersão dos torcedores na Pampulha, quando foi surpreendido por cinco homens que tentaram o agredir com “capacetadas”.

“Estava fazendo uma live pós jogo, claro, o torcedor estava triste, entrevistei alguns, mas quando cheguei na Esplanada e me aproximei de algumas pessoas bebendo, alguns torcedores acharam que estava zombando. Perceberam que eu não era de Minas pelo sotaque e vieram para cima de mim, me empurrando, com agressão verbal, pegaram o meu celular. Isso tudo ao vivo pela live”, conta o jornalista, Alexandre Silvestre, que felizmente teve escoriações leves.

“Estou um pouco dolorido, minha esposa estava assistindo e viu as agressões em tempo real. Mas felizmente, só quebrou a capinha do celular e uma pomada consegue resolver essa situação”, completa o repórter.

A Polícia Militar identificou os dois homens que participaram das agressões. Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes 4, no bairro Alípio de Melo, na Pampulha. Os demais homens que iniciaram as agressões se afastaram do jornalista com a chegada da PM.

Jornalista da TV Gazeta é agredido com ‘capacetada’ por torcedores do Galo após partida contra o Palmeiras. pic.twitter.com/bZjtYQtGw1 — O Tempo (@otempo) September 29, 2021