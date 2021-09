Vanderlei Luxemburgo lamentou o empate do Cruzeiro por 1 a 1 com o Guarani, na noite desta quarta-feira (29), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador crê que o resultado obtido no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), foi ruim para a matemática do clube no decorrer da temporada.

Ele acredita que os mineiros precisam de 100% de aproveitamento nas 11 rodadas restantes para garantir o acesso à elite do futebol nacional.

“O empate foi ruim, mas se você analisar o comportamento da equipe, fica satisfeito. Futebol não é ciência exata, a gente tem que saber a reação do jogador, como é a reação. A gente está totalmente dentro do Cruzeiro, familiarizando com a categoria de base, profissional”, disse.

“Não é justificativa, mas é um alerta, jogamos sem cinco jogadores no jogo passado, o que representa 50% de uma equipe titular. Quando você está se adaptando com um elenco e perde cinco jogadores, faz muita falta. A gente conseguiu equilibrar hoje, mas vai continuar trabalhando e lutando”, acrescentou.

O técnico apontou a necessidade de uma campanha perfeita nos 11 jogos restantes e destacou os problemas apresentados pelo VAR no jogo ocorrido nesta noite.

“A situação nossa é difícil, praticamente 100% de aproveitamento. O árbitro não teve interferência absoluta em nada, apitou normal, chamou o jogo para ele, mas o VAR demorou, demorou e demorou. Os jogadores perdem o ritmo do jogo. Demorou tanto, numa noite fria, aí você não culpa o árbitro, culpa o VAR. A decisão em outros lugares é muito rápida, aqui demoram três, quatro minutos. O árbitro foi muito bem, mas ele não teve interferência no jogo. Isso é muito bom”, concluiu.