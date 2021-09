Moradores de um condomínio em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão sem energia elétrica há 48h desde a última tempestade que atingiu a cidade, na segunda-feira (27). São 467 residências do Condomínio Nosso Rancho, na divisa com as cidades de Esmeraldas e Ribeirão das Neves, ambas na região metropolitana, e metade delas estão sem luz.

“Com a tempestade de desta semana, estamos completando 48 horas sem energia elétrica, devido a quedas de árvores na rede que nos mantém. Cemig vem ignorando os chamados, já denunciamos na Aneel e nada foi feito, estamos com inúmeras famílias perdendo seus alimentos e a Cemig está negando o atendimento, tendo em vista que encerram os protocolos sem enviar profissionais para o serviço”, diz o advogado do condomínio Ricardo Valverde.

Segundo ele, a Cemig está escorando alguns postes com madeira, o que estaria trazendo riscos aos moradores. “Hoje pela manhã enviaram um veículo para o condomínio e estão pegando postes caídos e escorando com madeiras, sem a realizar a troca, o que está gerando um imenso risco de vida aos moradores”, relatou.

Uma outra moradora contou que a chuva fez com que vários postes e várias árvores caíssem. Ainda segundo ela, os moradores estão perdendo alimentos por causa da falta de energia elétrica. A reportagem procurou a Cemig via assessoria de imprensa e aguarda retorno.