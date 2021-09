Depois do sufoco vivido na última segunda-feira (27), quando um temporal atingiu Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, moradores dos bairros Rosaneves e Sevilha relatam ter ficado completamente no escuro após uma chuva fraca atingir a região, na noite desta quarta-feira (29).

Para a reportagem de O TEMPO, a fotógrafa Camila da Silva Lima, de 29 anos, contou que em sua casa, no bairro Rosaneves, a luz caiu às 20h e a previsão da Cemig era de retornar ao normal somente depois da meia-noite. Entretanto, a luz foi restabelecida às 21h20, ainda conforme a moradora.

“Depois do temporal de segunda, ficamos 24h sem luz, ela só voltou ao normal no fim da tarde e inívio da noite de terça-feira (28). Aí agora, depois de menos de 24h com o fornecimento normal, veio uma chuva fraca e já estamos no escuro de novo”, lamentou.

Confira o vídeo enviado pela moradora:

Moradora do bairro Rosaneves, em Ribeirão das Neves, reclama da falta de luz devido à #chuva que atinge a região na noite desta quarta-feira (29). Já é a segunda ocorrência na semana. pic.twitter.com/KGj7NzRwf4 — O Tempo (@otempo) September 29, 2021

Segundo ela, nas redes sociais, moradores de bairros vizinhos, como o Sevilha, também afirmam estar passando pelo problema.

“Já se tornou comum. Antes mesmo da chuva, se dava uns relâmpagos, já caía a luz. E a conta caríssima, apesar do serviço horrível, sem qualidade. O pior é que, com tantas quedas, podemos perder alimentos, equipamentos eletrônicos. O jeito agora é ficar a luz de velas e economizando ao máximo a bateria do celular”, completou Camila.

Problema também atingiu Brumadinho e Ibirité

Procurada pela reportagem, a Cemig informou, por meio de nota, que a tempestade, acompanhada de descargas atmosféricas e ventos fortes, provocou falta de energia em diversas regiões da Grande BH, afetando principalmente Ribeirão das Neves (bairros às margens da BR-040), Brumadinho e Ibirité, todos na Região Metropolitana de BH.

Ainda segundo a empresa, a principal causa destes desligamentos são objetos que acabam sendo lançados pelo vento em direção à rede elétrica, como partes de telhados e galhos de árvores, que rompem os cabos.

“Imediatamente após o início das ocorrências, equipes da companhia iniciaram os trabalhos para o restabelecimento e, neste momento, cerca de 150 profissionais, entre engenheiros, técnicos e eletricistas trabalham para o restabelecimento do sistema o mais breve possível”, acrescenta a nota da Cemig.

A previsão da empresa é que a maior parte dos clientes afetados com a falta de energia tenha o serviço normalizado ainda na noite desta quarta, ou, no máximo, durante a madrugada. “As equipes vão continuar trabalhando de forma ininterrupta, até que que todos os clientes tenham sido atendidos”, finaliza o texto.

Atualizada às 21h29