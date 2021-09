O homem acusado de atropelar e matar uma criança de 6 anos em Venda Nova, em 2012, foi condenado a 3 anos de prisão em regime aberto, terá que pagar um salário mínimo a uma entidade indicada pela Vara de Execuções Penais e deverá prestar serviços a comunidade.

O julgamento dele ocorreu nesta quarta-feira (29) no Fórum Lafayette. Na denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o motociclista guiava o veículo embriagado e não tinha habilitação. Na sentença “o juiz destacou que embora tenha causado a morte de uma criança de apenas 6 anos de idade, o acusado não previu o risco de causar a morte da criança”, informou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

No dia do acidente, a vítima, Felipe Júnior Alves Rodrigues, estava com a tia na rua Raul Nin Ferreira, no bairro Serra Verde, quando se assustou, soltou da mão dela, atravessou a rua e acabou sendo atropelada. Com o impacto, ele bateu a cabeça na calçada. O caso aconteceu em 25 de dezembro de 2012.

A criança chegou a ser socorrida para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, com traumatismo craniano, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele não tinha carteira de habilitação, pilotava o veículo de outra pessoa e estava em alta velocidade no momento do atropelamento.