Uma mulher foi encontrada morta dentro de um hotel na rua São Paulo, no centro de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, ela estava com fios amarrados no pescoço e sinais de violência pelo corpo.

Ainda de acordo com a polícia, ela foi encontrada dentro do quarto do hotel por uma camareira. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima que deixou o hotel antes dela e não retornou.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para o local e o corpo deve ser removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.