A Fundação São Francisco Xavier, braço social da Usiminas nas áreas da saúde e educação há 52 anos, anunciou que o novo hospital da entidade, a ser inaugurado na antiga sede da empresa no bairro Engenho Nogueira, região da Pampulha, em Belo Horizonte, se chamará Hospital Libertas. A previsão de abertura é para março de 2022.

Segundo a Fundação, o centro médico vai gerar 2 mil empregos diretos e indiretos e terá aporte de R$ 280 milhões. Ao todo, serão 380 leitos para atendimentos de alta e média complexidade, incluindo suporte de urgência e emergência. Inicialmente, todavia, devem ser abertos 140 leitos.

“Estamos vivenciando um momento em que todas as atenções estão voltadas para a saúde, que é o nosso bem maior. É com muita satisfação que anunciamos o nosso projeto de instalação do novo hospital, que recebeu o nome Libertas, e de consolidação do nosso plano de saúde – Usisaúde. Com certeza, são iniciativas importantes para contribuir para uma assistência à saúde de qualidade e humanizada, que são o nosso foco principal”, declarou o presidente da Fundação São Francisco Xavier, Salvador Prado Junior, em nota à imprensa.

A Fundação São Francisco Xavier já administra outras cinco unidades hospitalares, sendo quatro em Minas Gerais (2 em Ipatinga, 1 em Itabira e 1 em Timóteo) e um em Cubatão, na Baixada Santista.

Além de inaugurar o Hospital Libertas, a Fundação quer ampliar e consolidar o plano Usisaúde, que possui mais de 210 mil clientes. Trata-se do o plano de saúde dos mais de 13 mil colaboradores da Usiminas. Desde setembro, está sendo comercializado em Belo Horizonte e região metropolitana.