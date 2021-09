Sempre que escrevo sobre livros, música, prefiro dissecar as obras e, confesso, achar um vínculo qualquer com o esporte para falar de cultura. Ainda farei uma resenha do recém-lançado livro de João Paulo Cuenca. Não o achei nas livrarias por enquanto. O nobre flamenguista que perambula pelo mundo e, acredito, posso ter a honra de chamar de amigo, montou uma estratégia tão bela quanto, como lhe é peculiar, desapegada, pouco comercial: sua obra foi distribuída primeiro em livrarias pequenas, de bairro. Não fosse a pandemia, teria me deparado com o provavelmente impecável relato de viagens em estabelecimentos que frequentava antes de a moléstia que acabou com a cultura (não estou falando de Bolsonaro) nos enfurnar em casa. Um jantar, um filme, uma flanada digna de o “Dia Mastroianni” pelo Belas Artes: nada melhor. Não sei se isso se manterá.

Justificando a manchete

Há uma discussão usual no jornalismo acadêmico e independente – passa ao largo de quase todas as redações da nossa capital –, que reflete acerca do seguinte: em que medida participar de programas que detestamos pode ser válido para ocupar espaço e conseguirmos, ainda que não inteiramente, dividir ideias pouco difundidas – óbvio, a despeito da sujeira de alguns colegas, mantendo nossa integridade. O contraponto: ao permanecermos em “atrações” que haveriam de ser pouco atrativas, não fosse o predomínio dos néscios e do espírito de rebanho, estaríamos, indiretamente (ainda que não nos sujando de modo cristalino), compactuando com o deplorável.

Os dois

Enquanto jornalista, intelectual público – se é que existe esta figura num país tão avesso à leitura, tão anti-intelectual – contemplou os dois lados da moeda mencionada com maestria. No Estúdio i, discordava de “colunistas do chefinho” – definição genial do próprio – sem pestanejar – inclusive sobre os absurdos perpetrados por políticos então louvados, hoje presos, num país deslumbrado por ser sede das Olimpíadas. Cuenca estava num programa mediano, repleto de platitudes, “mandando a real”.

Abandono

Por mais que Maria Beltrão seja espetacular, quando Cuenca deixou a atração vespertina, provavelmente por sincericídios, a abandonei. No fundo, assistia por causa dele. Troquei obviedades sobre política por outras análogas, que se dedicam ao futebol. A não ser quando a ESPN, comandada por um revolucionário, José Trajano, nos permitia ver uma formação clássica do jornalismo esportivo: João Canalha, PVC, Lúcio de Castro, Mauro. Lúcio de Castro também é dos homens mais corajosos que temos.

Crise

Lúcio de Castro não estar numa grande redação de esportes diz mais sobre o nosso jornalismo do que sobre ele. Talvez um testemunho de sua qualidade. Em entrevista recente, Cuenca revelou que abandonou, por ora, as colunas em veículos de grande porte. Ou seja, contemplou o outro lado da moeda mencionada. A coragem do nosso personagem de hoje, para os meus raros leitores preguiçosos para ler um livro, e ávidos pelas redes sociais, escancara-se em seu Twitter.

Viagem

Cobri incontáveis eventos esportivos mundo afora. Quando o arauto não sabe julgar, seus relatos são incrivelmente errados.

Oposto

Os de Cuenca – e os meus – são perfeitos. Ele sabe viajar. Seguir suas dicas em Berlim, Frankfurt, me extasiaram. Ele nem sabe.