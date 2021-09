A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante nesta quarta-feira (29) 18 pessoas que compartilhavam e armazenavam materiais de conteúdo sexual infantil em Minas. O ato é crime, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A operação deflagrada nesta manhã, em todo território mineiro, se deu após a Polícia Federal identificar durante a pandemia o aumento do compartilhamento de materiais de cunho sexual infantil na internet.

Foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão. Além das pessoas presas, foram apreendidos telefones celulares, computadores e HD’s.

De acordo com o delegado da PF que esteve à frente da operação, Rafael Caldeira, as prisões foram realizadas em Belo Horizonte, Contagem, Santa Luzia, ambas na região metropolitana, Uberaba, uberlândia, ambas no Triângulo Mineiro, e em Mariana,na região Central de Minas.

Nas casas dos envolvidos foram apreendidos materias de vídeo, a maioria deles mostravam crianças praticando atos sexuais.

“Não vamos dar mais informações sobre a operação porque ela ainda corre em sigilo, por isso, não vamos repassar dados dos presos, nem especificar os conteúdos apreendidos”, pontuou o delegado.

Ainda conforme o delegado, as pessoas presas, que são em sua maioria homens, vão responder pelo crime de compartilhamento e armazenamento de conteúdo sexual infantil pela internet. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão.Entretanto, os materiais recolhidos serão periciados, caso seja verificado que os envolvidos produziam vídeos de conteúdo sexual infantil a pena poderá ser aumentada.

A PF não soube precisar em números o aumento da prática criminosa no Estado. “Não temos ainda a porcentagem do aumento dessa prática criminosa na internet. O que sabemos é que houve o aumento, conforme nossas monitorias detectaram”, explicou a delegada que também está à frente da operação, Andrea Tsuruta.

Nome da Operação

Segundo a Polícia Federal, a operação foi batizada como: Saint’ Nicolas. O santo em questão tem a função de proteger as crianças.

Para denunciar

Para denunciar alguém que comercialize, consuma, armazene ou compartilhe materiais de cunho sexual infantil basta ligar para a polícia no 180 e realizar a denúncia.

Orientações

A Polícia Federal orienta pais ou responsáveis bloquearem o acesso das crianças a sites desconhecidos ou salas de bate-papo, para dificultar o acesso delas a possíveis aliciadores. “A família deve monitorar com quem a criança se relaciona no ambiente virtual. A internet é como se fosse uma rua, está repleta de perigos”, frisou a delegada da PF Andrea Tsuruta.