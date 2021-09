Uma arma de calibre 9 mm de uso exclusivo das forças armadas, equipada com seletor de rajadas e carregador alongado com capacidade para 31 cartuchos, foi apreendida nesta quarta-feira (29) pela Polícia Militar (PM) após uma troca de tiros com suspeitos no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo a corporação, uma viatura comandada pela sargento Nathália da Silva, da 127ª Cia do 22º Batalhão da PM, fazia patrulhamento na rua da Água quando se deparou com dois suspeitos em uma moto, sem capacetes, que se deslocavam em alta velocidade.

Foi dada ordem de parada, que não foi acatada pela dupla, que acelereu o veículo e tentou passar pela lateral da viatura enquanto o garupa sacou uma arma e efetuou disparos.

“Após esse disparo o motorista perdeu o controle e bateu de frente com a viatura, e os dois caíram. Eles então se levantaram e fugiram a pé, rumo aos becos, enquanto efetuavam disparos contra os policiais, que repeliram a injusta agressão e atiraram de volta”, detalha o cabo Madson Miranda, que também participou da operação.

Depois da troca de tiros, a dupla conseguiu fugir, mas um dos suspeitos dispensou a arma de fogo no chão. A PM solicitou apoio, mas, apesar das buscas, com utilização inclusive da aeronave da corporação, não foi possível localizar os dois suspeitos.

A moto que era usada pelos homens, uma Honda XRE-300 vermelha, foi apreendida. “Ao verificarmos o chassi da moto, que estava sem palcas, foi constatado que ela foi roubada no bairro Araguaia no dia 26 de agosto desse ano. Ela foi encaminhada ao pátio e a arma apreendida levada para a Delegacia”, completou o militar.

Piloto reconhecido

Ainda conforme a PM, o suspeito que pilotava a moto já foi identificado e seria envolvido com o tráfico de drogas, tendo parentesco com líderes de uma das gangues locais, a Organização Terrorista Arara (OTA).

O jovem, considerado pelos moradores como um indivíduo violento e audacioso, seria responsável por recolher e repassar o dinheiro proveniente da venda de drogas da organização criminosa.

A polícia segue tentando identificar o segundo envolvido e localizar e prender os dois suspeitos.