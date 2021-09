O porteiro de 44 anos suspeito de matar uma vigilante de 46 anos dentro do prédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (29), foi preso pela Polícia Civil na rodoviária de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os investigadores acreditam que o crime possa ter sido premeditado e o homem estaria tentando fugir. Aos policiais ele confessou o crime.

Segundo a investigação, a vítima, Maria Rita Pereira da Silva trabalhou no prédio durante a madrugada e o porteiro estaria chegando ao local para trabalhar no horário diurno. Os dois são trabalhadores de duas empresas distintas que prestam serviço para o Mapa. O investigador da Polícia Civil Antônio Mariano afirma que o homem chegou ao prédio uma hora antes de começar a trabalhar.

“O que nós conseguimos apurar preliminarmente é de que o autor chegou ao local uma hora antes do horário dele, possivelmente premeditando essa situação. Ele foi então para a sala dos vigilantes, que não era um local comum dos porteiros estarem, aguardou que a vigilante fizesse a sua última fiscalização no Ministério da Agricultura e retornasse a essa sala”, explicou o investigador.

A sala dos vigilantes seria utilizada para a troca de turno, onde os profissionais fazem o processo de desarme e passam a arma para o vigilante do próximo turno. Nesse ambiente, onde o porteiro já teria sido avisado estar proibido de entrar, os dois deram início a uma discussão. O investigador afirma que a vítima pediu que o porteiro se retirasse da sala, mas ele não aceitou o pedido e teria partido para cima da mulher.

“Ele começou a agredi-la fisicamente, conseguiu tomar a arma que ela portava e efetuar disparos contra ela”, explicou o investigador Antônio Mariano.

Fuga

Após o crime, testemunhas contaram para a polícia que o suspeito fugiu a pé do prédio do Mapa com uma mochila. Ao todo, 20 policiais participaram das diligências para encontrar o suspeito. Ele foi preso na rodoviária de Lagoa Santa, na tarde desta quarta-feira (29).

A delegada Letícia Gamboge da Polícia Civil afirma que os elementos apontam para que o crime teria sido premeditado. “Ele já foi para o local de trabalho com uma mochila de viagem, com várias roupas, embora ele estivesse no momento do fato com o uniforme de porteiro. O que já demonstra a intenção clara de que ele pretendia agir nesse intento criminoso”, pontuou a delegada.

Na rodoviária, além da mochila, os policiais conseguiram apreender com o suspeito a arma da vítima que teria sido utilizada no crime.

Motivação

A Polícia Civil informou que a motivação do crime ainda está sendo investigada, mas informações apontam para que tudo teria se iniciado através de discussões no grupos de Whatsapp dos vigilantes e dos porteiros que prestam serviço para o Mapa.

“A motivação preliminar é de que eles já vinham tendo discussões em grupos de Whatsapp de vigilante se porteiros e também de maneira individual um com o outro. O porteiro, inclusive, já teria sido proibido de entrar na sala dos vigilantes”, pontuou o investigador Antônio Mariano.

O major Mauro Lúcio Siqueira Júnior da Polícia Militar destacou que testemunhas disseram que o homem estava insatisfeito na empresa em que trabalhava. “Pessoas que trabalham no local nos informaram que o homem se sentia perseguido na empresa e não gostava de brincadeiras. A vítima não brincava com ele, os dois tinham problemas relacionados ao convívio no trabalho, tanto que ela já havia pedido para que não precisasse trocar turno com ele”, detalhou o major

Mapa

Em nota, o Ministério da Agricultura informou que lamenta o ocorrido.”O fato citado aconteceu com dois funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços de vigilância para a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. O Ministério da Agricultura lamenta o ocorrido”, pontuou a nota.