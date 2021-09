A Polícia Civil prendeu um homem de 27 anos suspeito de sequestrar e roubar um professor universitário Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em coletiva, nesta quarta-feira (29), a instituição informou que, durante a ação, os dois suspeitos que participaram no crime ordenaram que a vítima, de 42, fizesse uma transferência via PIX.

O crime aconteceu no dia 27 de julho deste ano, momento em que o professor seguia de Uno pela avenida Amazonas, no centro da cidade.

“Dois autores entraram no carro, renderam ele com a arma de fogo, colocaram no banco de trás do veículo e passaram a rodar por vários bairros de Betim. A primeira exigência deles foi a possibilidade de transferência via PIX. O professor falou que não tinha o aplicativo. Então, eles resolveram sacar dinheiro no caixa eletrônico de uma farmácia”, explicou o delegado Roberto Veran.

Segundo o policial, a vítima ficou em poder dos bandidos por mais de uma hora. Além de ameaças, os criminosos roubaram do professor alianças, cordão de ouro e o celular. Em seguida, eles deslocaram até uma drogaria.

“Com a arma encostada no corpo, ele foi levado ao caixa eletrônico. Houve a primeira tentativa de saque no valor de R$ 1 mil, que o sistema não autorizou. Tentaram R$ 500 e também não foi autorizado, e conseguiram sacar R$ 300. O investigado ainda exigiu que a vítima fizesse compras no estabelecimento”, detalhou o delegado.

Enquanto isso, a Polícia Militar começou a montar uma blitz do lado de fora do comércio. Ao perceber a movimentação, o ladrão fugiu. Já o bandido que estava do lado de fora, de 19 anos, que estava dentro do carrono carro acabou preso.

Ainda conforme a polícia, a dupla já tinha antecedentes criminais. A arma de fogo utilizada no crime e a roupa usada pelo suspeito mais velho foram apreendidas.

“O inquérito foi concluído e houve o indiciamento por extorsão qualificada pela privação de liberdade e roubo duplamente majorado. As penas somadas ultrapassam os 30 anos”, finalizou o delegado Veran.