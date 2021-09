Belo Horizonte deve atingir os 30ºC nesta quarta-feira (29), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima na cidade foi de 16,2ºC. Não deve chover nesta quarta na capital mineira.

A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 25%, abaixo de 30% já é considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A chuva só deve chegar nesta quinta-feira (30).

Já para o interior, há previsão de temporais, ainda nesta quarta, com raios e até mesmo granizo no Sul de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata. A temperatura mínima foi de 12,8ºC em Monte Verde, no Sul de Minas e a máxima deve ser de 38ºC no Norte do Estado.

Confira algumas instruções do Inmet em caso de chuva forte:

– Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

– Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

