O Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, se reuniu, nesta quarta-feira (29), em Brasília, com representantes do Ministério da Saúde para solicitar a manutenção de 890 leitos de UTI no Estado, criados durante a pandemia da Covid-19.

Devido a alta ocupação nos hospitais no ano passado, o governo federal financiou a criação de mais de 2 mil leitos em Minas, passando de 2.072 para 4.687 – um aumento de 132%. No entanto, com a estabilização do quadro de novos casos da doença em todo o país, o Ministério pretende manter apenas 100 leitos no Estado até o próximo ano. Com isso, Minas pode perder até 1,9 mil leitos. Antes da pandemia começar, em 2019, o déficit de leitos de UTI no Estado já era de 860.

Sem informar detalhes da reunião, a Secretária de Estado de Saúde (SES-MG) informou apenas que o encontro foi positivo e acredita que a questão dos leitos está bem encaminhada. A pasta destacou ainda que mais detalhes serão informados nesta quinta-feira (30).

Em nota, o governo do Estado ressaltou que ainda não é possível afirmar quando e quantos leitos serão desmobilizados, mas destacou que avalia a possibilidade de manter, no mínimo, 800 leitos de UTI, dos 2.615 que foram abertos desde o início da pandemia. Para garantir a manutenção dos leitos, o Estado planeja realizar o financiamento com recursos próprios, até que sejam habilitados pelo Ministério da Saúde. O objetivo, segundo a SES, é fortalecer a rede de atendimento aos pacientes graves em todas as regiões do Estado.

A reportagem entrou em contato com o Ministério da Saúde e aguarda um posicionamento.