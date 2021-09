Os fãs belo-horizontinos da famosa cafeteria Starbucks já podem comemorar. Uma loja da marca será aberta no Shopping Cidade. De acordo com o mall, o espaço já está sendo preparado e a expectativa é de inauguração nos próximos dois meses. Ou seja, ainda neste ano.

Gerente de marketing do shopping, Bruno Saliba informou que a loja ficará na entrada na rua Tupis. “Tem previsão de 60 dias, mas pode ser que antecipe”, declarou. O gestor citou a importância da marca internacional no local.

“Vai ser a primeira loja no Centro de BH. Para a rede Starbucks é fundamental porque ela tem o costume de ter lojas em regiões centrais. E vai agregar muito ao mix do shopping, trazer uma qualificação”, celebrou.

Além do estabelecimento localizado no centro da capital mineira, outras lojas da marca serão abertas por aqui. O Boulevard Shopping e o Aeroporto de Confins, que fica na região metropolitana, também foram escolhidos para receber o Starbucks.

Para os amantes da marca e de um bom cafezinho é bom lembrar que a Starbucks já compra café produzido por agricultores mineiros. As bebidas artesanais da marca são sucesso em várias localidades do mundo, e há anos os brasileiros pediam a expansão das lojas no país.

Além do café arábica, outras bebidas artesanais são icônicas. O cardápio brasileiro ainda conta com itens exclusivos, como o Starbucks Frappuccino®️ de Brigadeiro e a Coxinha de Frango.